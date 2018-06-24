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Ірландія хоче заборонити продаж автівок із двигунами внутрішнього згоряння

24 червня, 2018 - 12:58
Фото autocar.co.uk

Уряд Ірландії планує заборонити продаж автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами на території країни. Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, пише видання Autocar, передає "РБК-Україна".

Так, за словами Варадкара, такий крок неможливий без підтримки суспільства і, безумовно, потребує глибоких змін у звичному житті ірландців.

"Ініціативна група пропонує повністю заборонити продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в Ірландії у 2030 році", - повідомив чиновник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автоконцерн Volkswagen заплатить штраф сумою в 1 млрд євро у зв'язку з маніпуляціями, пов'язаними із показниками викидів шкідливих речовин в атмосферу автомобілями з дизельними двигунами.

Джерело: РБК-Україна

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