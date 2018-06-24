Мін'юст США передав у Палату представників нові документи у російській справі

Мін’юст США передав у Палату представників понад тисячу секретних документів, пов'язаних з розслідуванням щодо Росії, на вимогу конгресменів від Республіканської партії.

Про це повідомило в неділю центральне видання The Hill.

"Речниця спікера Палати представників Пола Раяна повідомила АР, що чиновники (Мін'юсту – ред.) передали понад тисячу документів, пов'язаних із початком розслідування ФБР щодо втручання Росії у (президентські – ред.) вибори 2016 року", - зазначає видання.

Крім того, за словами речниці, Міністерство юстиції США впродовж наступного періоду має намір передати й інші документи, які вимагають республіканці нижньої палати Конгресу.

Водночас повідомляється, що Мін'юст у п'ятницю надіслав також офіційного листа голові Комітету з питань розвідки Палати представників про те, чи використовувало ФБР "конфіденційні джерела" перед тим, як офіційно розпочати розслідування щодо втручання росіян. Цей лист є відповіддю на твердження президента Трампа про те, що Бюро мало інформатора в його кампанії в 2016 році.

Впливові республіканці в Палаті представників США впродовж останніх місяців висловлювали дуже жорстку й критичну позицію стосовно того, як Міністерство юстиції США і ФБР проводять розслідування щодо втручання росіян у останню президентську кампанію в США. Вони вимагали доступу до секретних документів Мін'юсту США.