На виборах у Туреччині лідирує Ердоган

За попередніми даними підрахунку голосів, на виборах президента Туреччини діючий глава держави Реджеп Тайіп Ердоган набирає 59%, випереджаючи найближчого суперника Мухаррема Індже з Республіканської народної партії.

Про це повідомляє ВВС.

Індже, згідно з повідомленням, набрав 27% голосів.

У разі, якщо після остаточного підрахунку Ердоган набере понад 50% голосів, він буде оголошений переможцем у першому турі виборів.

Крім президентських у Туреччині проходять і парламентські вибори, на яких також наразі лідирує партія Ердогана "АК" (Союз народу) з понад 61% голосів. Оппозіціоннери з "Союзу Нації" набирають трохи більше 28%, повідомляє "Анадолу".