Нащо слова? Ми діло несемо.
Олег Ольжич, український поет, археолог і політичний діяч

НБУ та Crane Currency підписали договір про співпрацю

24 червня, 2018 - 17:07
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Національний банк та компанія Crane Currency підписали договір про співпрацю в галузі виготовлення грошових знаків.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Наш Банкнотно-монетний двір має повний цикл виготовлення грошей, від розроблення дизайну до виробництва захищеного паперу та, власне, друку банкнот. У кооперації з Crane Currency ми готові запропонувати увесь свій досвід та виробничі потужності для виготовлення грошових знаків на замовлення інших країн", - зазначив голова НБУ Яків Смолій.

За його словами, Національний банк пишається тим, що такий потужний, глобальний виробник банкнотного паперу, банкнот та технологій захисту грошей, як компанія Crane Currency, зацікавлений у співпраці з ним.

Президент компанії Crane Currency Аннемарі Уотсон у свою чергу зазначила, що під час минулорічного візиту була вражена сучасною технічною базою та технологічними можливостями і професійними якостями працівників Банкнотно-монетного двору. "Тому я сподіваюся, що цей договір стане основою для розширення спільних довгострокових проектів", - наголосила вона.

Документ має на меті врегулювання ділових відносин між Національним банком та компанією Crane Currency, що дає змогу розміщення іноземних замовлень на виробничих потужностях українського Банкнотно-монетного двору.

Водночас основним пріоритетом для Банкнотно-монетного двору є виробництво національної валюти, банкнотного паперу для неї та вітчизняних цінних паперів.

Джерело: День

Більше новин

Трюдо оштрафували на 100 доларів за незадекларовані дві пари окулярів
Airbus піде з Британії в разі її виходу з Євросоюзу без перехідної угоди
Омелян умовлятиме Tesla побудувати в Україні Gigafactory
Євросоюз готовий допомогти Україні закрити небезпечні вугільні шахти
Гендиректор Авдіївського коксохіму заявив, що завод на межі зупинки
Цього року Україна має віддати $5 млрд зовнішнього боргу, - Гройсман

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 