НБУ та Crane Currency підписали договір про співпрацю

Національний банк та компанія Crane Currency підписали договір про співпрацю в галузі виготовлення грошових знаків.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Наш Банкнотно-монетний двір має повний цикл виготовлення грошей, від розроблення дизайну до виробництва захищеного паперу та, власне, друку банкнот. У кооперації з Crane Currency ми готові запропонувати увесь свій досвід та виробничі потужності для виготовлення грошових знаків на замовлення інших країн", - зазначив голова НБУ Яків Смолій.

За його словами, Національний банк пишається тим, що такий потужний, глобальний виробник банкнотного паперу, банкнот та технологій захисту грошей, як компанія Crane Currency, зацікавлений у співпраці з ним.

Президент компанії Crane Currency Аннемарі Уотсон у свою чергу зазначила, що під час минулорічного візиту була вражена сучасною технічною базою та технологічними можливостями і професійними якостями працівників Банкнотно-монетного двору. "Тому я сподіваюся, що цей договір стане основою для розширення спільних довгострокових проектів", - наголосила вона.

Документ має на меті врегулювання ділових відносин між Національним банком та компанією Crane Currency, що дає змогу розміщення іноземних замовлень на виробничих потужностях українського Банкнотно-монетного двору.

Водночас основним пріоритетом для Банкнотно-монетного двору є виробництво національної валюти, банкнотного паперу для неї та вітчизняних цінних паперів.