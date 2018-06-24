Омелян вирішив поєднати швидкісною дорогою Одесу із Гданськом

Міністр інфраструктури Володимир Омелян пообіцяв збудувати український відрізок автомагістралі, що дасть можливість поєднати дорогою швидкісного руху Гданськ з Одесою. Про це під час візиту до міста Ярослав на південному сході Польщі заявив міністр інфраструктури Польщі Анжей Адамчик, інформує rmf24.pl, передає "Укрінформ".

"Міністр Омелян поінформував під час зустрічі (в п’ятницю 22 червня), що українська сторона готує і приступить до реалізації великого дорожнього проекту, який поєднає Львів з Одесою з відгалуженням до Києва. Це буде автодорога швидкого руху. Ми сподіваємося, що це дасть можливість поєднати Одесу з портами Триміста (Гданськ, Гдиня, Сопот)", - сказав Адамчик.

Він зазначив, що в наступному році році розпочнеться будівництво комерційної автомагістралі довжиною 80 км, яка об'єднає Львів з кордоном із Польщею у пункті пропуску "Корчова-Краківець", до якого проходить автомагістраль А4.

Нагадаємо, під час візиту міністра інфраструктури Володимира Омеляна до Польщі 22 червня і його зустрічі з польським колегою Анжеєм Адамчиком досягнуто домовленість про створення робочої групи з розробки оптимального рішення для запуску залізничного маршруту сполученням Люблін-Львів.

За підсумками зустрічі сторони підписали міжурядову Угоду про утримання дорожніх прикордонних мостових об'єктів на українсько-польському державному кордоні. Угода передбачає визначення правових засад, відповідно до яких буде здійснюватися комплекс технічних і організаційних заходів, необхідних для забезпечення належного експлуатаційного стану мостових споруд, що розташовані на кордоні.

Сторони також обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці, зокрема, розвиток транспортного коридору Via Carpatia, а також інтеграцію національної транспортної мережі до коридорів TEN-T.

Керівники профільних відомств позитивно оцінили результати запровадження у 2016 році залізничного сполучення Київ-Перемишль, відзначаючи його вагоме значення для обох країн, адже якщо у 2016 році ним скористалось 4 тис. пасажирів, то у 2017 році - 317 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури має намір створити в Україні 50 аеропортів, п'ять з яких будуть міжнародними авіахабами, ще 20 - обслуговуватимуть міжнародні рейси.