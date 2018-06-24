Під час виборів у Туреччині силовики затримали делегацію французьких комуністів

Турецька влада у день загальних виборів у країні почала розслідування стосовно 10 іноземних громадян в переважно курдських регіонах країни.

Про це повідомляє агентство Anadolu з посиланням на співробітників МВС.

Іноземці, серед яких троє французьких громадян, троє німці і четверо італійців, намагалися втрутитися у вибори, видаючи себе за акредитованих спостерігачів, кажуть правоохоронці.

Французькі громадяни нібито розмовляли з виборцями з приводу голосування, але не були в офіційному списку спостерігачів ОБСЄ. Їх доставили в правоохоронні органи для "співбесіди".

Французька Комуністична партія заявила, що сенатор-комуніст, Крістін Пруно, була серед затриманих, пише ЄП з посиланням на The Guardian.

"Турецька влада хоче припинити будь-яку критику масового шахрайства, що відбувається", - йдеться в заяві партії.

Попередні результати виборів, як очікується, будуть оприлюднені ввечері 24 червня, у Туреччині немає екзит-полів.

На пост глави держави балотується чинний президент Реджеп Таїп Ердоган. Його головний суперник — кандидат від опозиційної Республіканської народної партії Мухаррем Індже.

Вибори становлять найбільший виклик Ердогану і його ісламістській партії з тих пір, як вони прийшли до влади понад півтора десятиліття тому.

Нагадаємо, що в Туреччині розпочалося голосування на дострокових президентських і парламентських виборах.