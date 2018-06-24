Під Львовом скоєно напад на табір ромів, є загиблий, - поліція

Львівські поліцейські затримали cімох зловмисників, причетних до нападу на табір ромів. У результаті нападу є загиблий, ряд осіб отримали травми. Про це повідомили в прес-службі поліції Львова.

"23 червня о 23.25 до поліції надійшло повідомлення про те, що у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір у якому проживають громадяни ромської національності", — вказано у повідомленні правоохорнців.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, працівники інших служб та підрозділів поліції Львівщини. Поліцейські припинили правопорушення та затримали семеро осіб, причетних до нападу.

"Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", — додали у поліції міста.

Як повідомлялося раніше, в ООН обурені нападами на місця проживання циган в українських містах, а також на представників інших меншин.