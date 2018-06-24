Поліція затримала організатора нічного нападу на табір ромів у Львові

Поліцейські затримали 7 молодиків, підозрюваних у причетності до нападу, а також його організатора. Розслідування перебуває на контролі керівництва Нацполіції і Міністерства внутрішніх справ.

Правоохоронці вилучили знаряддя злочину, внаслідок якого загинув 24-річний юнак. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Подію кваліфіковано слідчими як умисне вбивство, вчинене групою осіб.

Про це голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив сьогодні, 24 червня 2018 року, передає Департамент комунікації Національної поліції України.

За його словами, напад групи молодиків на тимчасове поселення представників ромської національності стався вчора, 23 червня, близько опівночі у Львові. Під час нападу 24-річний мешканець Закарпатської області отримав смертельні ножові поранення. Ще четверо осіб - 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків і 30-річна жінка - отримали тілесні ушкодження.

Працівники львівської поліції оперативно затримали сімох молодиків віком 16-17 років, жителів Львова, підозрюваних у причетності до нападу.

Крім того, поліцейські встановили і затримали 20-річного організатора цього нападу. З місця події вилучено речові докази, зокрема - ніж, яким нанесено поранення загиблому, інші предмети, що їх зловмисники використовували для нанесення ушкоджень жителям табору. Крім того, зараз поліцейські встановлюють і доставляють до відділень поліції інших осіб, які можуть бути причетними до цього нападу.

За словами очільника Нацполіції, на жаль, останнім часом такі напади на представників ромської національності з боку радикально налаштованих громадян почастішали.

"Аморальність цих людей, які в контексті останнього нічного випадку у Львові посеред ночі здійснили зухвалий напад на табір ромів, - не можна виправдати нічим. Від рук нападників загинув 24-річний юнак. Ще четверо людей, серед яких навіть одна дитина, отримали поранення. Запевняю, поліція виконає свою роботу: винні у скоєнні цих злочинів будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і понесуть покарання, згідно з чинним законодавством", - наголосив Князєв.

Вирішується питання про затримання учасників нападу згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Їхні дії кваліфіковано слідчими за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що під Львовом скоєно напад на табір ромів, є загиблий.