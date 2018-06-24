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РФ поновила бомбардування в Сирії: Понад 50 вбитих

24 червня, 2018 - 14:45
Фото Reuters

Через рік після домовленості про припинення вогню російська авіація обстріляла повстанців у південних районах Сирії. Загинуло не менше 50 людей і їх кількість постійно збільшується. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сирійський моніторинговий центр з прав людини.

Російська авіація провела, як мінімум 21 бомбардування в районі міста Боср аль-Хайр та 5 у районі міста Аль-Храк і  Мсіхах та села Ієб і Асим.

Обстріли призвели до загибелі 54 цивільних осіб, двоє з яких - діти. 

Обстріли також призвели до збільшення кількості біженців у регіоні.

Нагадаємо, днями військові спостерігачі повідомили, що сирійські військові гелікоптери вперше у цьому році скинули бочкові бомби на контрольовані повстанцями райони на південному заході Сирії. 

Джерело: УНН

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