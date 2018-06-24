РФ поновила бомбардування в Сирії: Понад 50 вбитих

Через рік після домовленості про припинення вогню російська авіація обстріляла повстанців у південних районах Сирії. Загинуло не менше 50 людей і їх кількість постійно збільшується. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сирійський моніторинговий центр з прав людини.

Російська авіація провела, як мінімум 21 бомбардування в районі міста Боср аль-Хайр та 5 у районі міста Аль-Храк і Мсіхах та села Ієб і Асим.

Обстріли призвели до загибелі 54 цивільних осіб, двоє з яких - діти.

Обстріли також призвели до збільшення кількості біженців у регіоні.

Нагадаємо, днями військові спостерігачі повідомили, що сирійські військові гелікоптери вперше у цьому році скинули бочкові бомби на контрольовані повстанцями райони на південному заході Сирії.