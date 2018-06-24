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Санчес пообіцяв м'якший підхід щодо Каталонії

24 червня, 2018 - 18:10
Фото Reuters

Новий іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що його уряд займе менш конфронтаційну позицію стосовно каталонських сепаратистів, залишаючись при цьому проти незалежності регіону.

В інтерв'ю El País Санчес сказав, що підтримує переміщення ув'язнених колишніх чиновників каталонського уряду в Каталонію, передає ЄП.

Він також заявив, що знову створить двосторонню комісію для вирішення суперечок з питань управління між центральним урядом та Каталонією.

"Часи, коли уряд ускладнював проблеми з Каталонією, закінчилися", - сказав Санчес.

"Є деякі питання, які є далеко неконституційними, наприклад, пов'язані з незалежністю. Але є й інші, які стосуються енергетичної бідності та інших соціальних питань, які можуть бути повністю вирішені", - сказав Санчес.

Джерело: Європейська правда

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