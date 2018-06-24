Санчес пообіцяв м'якший підхід щодо Каталонії

Новий іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що його уряд займе менш конфронтаційну позицію стосовно каталонських сепаратистів, залишаючись при цьому проти незалежності регіону.

В інтерв'ю El País Санчес сказав, що підтримує переміщення ув'язнених колишніх чиновників каталонського уряду в Каталонію, передає ЄП.

Він також заявив, що знову створить двосторонню комісію для вирішення суперечок з питань управління між центральним урядом та Каталонією.

"Часи, коли уряд ускладнював проблеми з Каталонією, закінчилися", - сказав Санчес.

"Є деякі питання, які є далеко неконституційними, наприклад, пов'язані з незалежністю. Але є й інші, які стосуються енергетичної бідності та інших соціальних питань, які можуть бути повністю вирішені", - сказав Санчес.