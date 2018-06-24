США "незабаром" оприлюднять мирний план для Ізраїлю та Палестини

Зять президента США Дональда Трампа і його радник Джаред Кушнер заявив, що мирний план для Ізраїлю й Палестини "незабаром" буде опублікований. Про це він сказав у інтерв'ю газеті Al Quds, повідомляє Reuters, передає "Укрінформ".

"Якщо президент (Палестини) Аббас готовий поновити перемовини, тоді ми готові до обговорення. А якщо ні, то ми публічно оприлюднимо цей план", - цитує Кушнера видання.

Кушнер додав, що оприлюднення мирного плану може відбутися "незабаром".

За словами радника Білого дому, щоб домовитися, обом сторонам потрібно буде піти на поступки.

Як повідомлялося, напруженість між палестинцями та Ізраїлем помітно зросла останнім часом через регулярні масові протести на кордоні. Палестинці вимагають повернути їм території, втрачені в результаті створення Держави Ізраїль.

Конфлікт загострився 14 травня, в день відкриття посольства США в Єрусалимі, коли під час сутичок на кордоні сектору Гази та Ізраїлю загинули понад 60 палестинців, по яких відкрили вогонь солдати ізраїльської армії. В останні тижні екстремістські угруповання в секторі Гази вдалися до ракетних і мінометних обстрілів, а Ізраїль завдав авіаударів.