США повернули понад 500 дітей батькам-емігрантам

Уряд Сполучених Штатів Америки повернув 522 дітей мігрантів їхнім батькам. Дітей розлучили з батьками в рамках політики "нульової толерантності" щодо осіб, які нелегально перетнули американський кордон.

Про це повідомляє DW.

У міністерстві нацбезпеки США повідомили, що впродовж наступних 24 годин зі своїми родинами будуть возз'єднані ще 16 дітей.

Виключення становитимуть діти, чиї родинні зв'язки з батьками не можуть бути підтверджені або чиї батьки є злочинцями та становлять загрозу для дітей.

Згідно з політикою "нульової толерантності", дітей не можна утримувати разом із батьками під вартою.