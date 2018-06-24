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США повернули понад 500 дітей батькам-емігрантам

24 червня, 2018 - 21:52
Фото Reuters

Уряд Сполучених Штатів Америки повернув 522 дітей мігрантів їхнім батькам. Дітей розлучили з батьками в рамках політики "нульової толерантності" щодо осіб, які нелегально перетнули американський кордон.

Про це повідомляє DW.

У міністерстві нацбезпеки США повідомили, що впродовж наступних 24 годин зі своїми родинами будуть возз'єднані ще 16 дітей.

Виключення становитимуть діти, чиї родинні зв'язки з батьками не можуть бути підтверджені або чиї батьки є злочинцями та становлять загрозу для дітей.

Згідно з політикою "нульової толерантності", дітей не можна утримувати разом із батьками під вартою.

Джерело: Deutsche-Welle

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