Трамп заявив, що "фейкові новини" викривили його зустріч з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп назвав висвітлення провідними американськими ЗМІ його зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином у Сінгапурі "майже зрадницьким".

Про це він заявив у програмі екс-губернатора штату Арканзас Майка Хакабі, повідомляє Independent.

"Якщо хочете знати правду, то (висвітлення саміту - ред.), чесно кажучи, це, насправді, майже зрада. Якщо ви послухаєте провідні ЗМІ, то я начебто програв ці перемовини. Найбільше мене розлютило те, що я почув таке від провідних медіа", - сказав Трамп.

За його словами, він шкодує, що "фейкові новини" висвітлювали його діяльність саме так.

Водночас глава Білого дому зауважив, що в Японії на нього дивилися як на "світового героя" через його "хорошу угоду" з північнокорейським лідером.