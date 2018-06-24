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Трамп заявив, що "фейкові новини" викривили його зустріч з Кім Чен Ином

24 червня, 2018 - 17:32
Фото APF

Президент США Дональд Трамп назвав висвітлення провідними американськими ЗМІ його зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином у Сінгапурі "майже зрадницьким".

Про це він заявив у програмі екс-губернатора штату Арканзас Майка Хакабі, повідомляє Independent.

"Якщо хочете знати правду, то (висвітлення саміту - ред.), чесно кажучи, це, насправді, майже зрада. Якщо ви послухаєте провідні ЗМІ, то я начебто програв ці перемовини. Найбільше мене розлютило те, що я почув таке від провідних медіа", - сказав Трамп.

За його словами, він шкодує, що "фейкові новини" висвітлювали його діяльність саме так.

Водночас глава Білого дому зауважив, що в Японії на нього дивилися як на "світового героя" через його "хорошу угоду" з північнокорейським лідером.

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