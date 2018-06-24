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У Кишиневі розпочалася акція протесту через анульовані результати виборів мера

24 червня, 2018 - 15:09
Фото OMEGA

У Кишиневі біля будівлі мерії розпочалася акція протесту проти рішення суду про скасування результатів виборів мера. Про це пише NewsMaker.

Рух у центрі столиці перекритий. Кілька сотень поліцейських стежать за громадським порядком. На сцену перед мерією вийшли переможець виборів Андрій Нестасе і опозиціонерка Майя Санду. Протестувальники зустріли їх оплесками.

Організатори протесту - партії "Платформа Гідність і правда", "Дія і справедливість", Ліберально-демократична партія, представники громадянського суспільства.

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Пізно ввечері 19 червня суд у Кишиневі визнав результати виборів мера Кишинева недійсними. Рішення приймали за зачиненими дверима. Засідання тривало більше п'яти годин. 

На наступний день в центрі Кишинева, в тому числі біля офісу Демпартії, пройшов протест проти рішення суду. Апеляцію щодо рішення суду пізніше відхилили.

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