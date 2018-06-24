Нащо слова? Ми діло несемо.
Олег Ольжич, український поет, археолог і політичний діяч

У Раді Європи засудили напад на ромів у Львові

24 червня, 2018 - 17:51
Фото Reuters

Рада Європи засудила напад на табір ромів у Львові і вимагає прозорого і швидкого розслідування інциденту.

Про це заявив прес-секретар генсека РЄ Даніель Гольтґен у своєму Twitter.

"Ми засуджуємо черговий напад на ромів, про що сьогодні повідомила поліція. Ми нажахані, що на цей раз одну людину вбили. Ми очікуємо повного і прозорого розслідування без зволікання", - написав він.

— Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) June 24, 2018

Нагадаємо, що під Львовом скоєно напад на табір ромів, є загиблий.

Джерело: День

Більше новин

Українець виграв тенісний турнір у Британії
Під час виборів у Туреччині силовики затримали делегацію французьких комуністів
Українські регбістки посіли друге місце на ЧЄ
Санчес пообіцяв м'якший підхід щодо Каталонії
Земан заявив, що призначить новий уряд найближчими днями
У Вроцлаві відкрили перехрестя, якому присвоїли ім’я генерала армії УНР

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 