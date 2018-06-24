У Раді Європи засудили напад на ромів у Львові

Рада Європи засудила напад на табір ромів у Львові і вимагає прозорого і швидкого розслідування інциденту.

Про це заявив прес-секретар генсека РЄ Даніель Гольтґен у своєму Twitter.

"Ми засуджуємо черговий напад на ромів, про що сьогодні повідомила поліція. Ми нажахані, що на цей раз одну людину вбили. Ми очікуємо повного і прозорого розслідування без зволікання", - написав він.

#Ukraine: We condemn another attack on #Roma people, as reported by police today. We are horrified this time one person was killed. We expect a full and transparent investigation without delay. https://t.co/97tI5WuPvU

— Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) June 24, 2018

Нагадаємо, що під Львовом скоєно напад на табір ромів, є загиблий.