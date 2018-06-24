У Зімбабве намагалися підірвати президента: 15 поранених

У Зімбабве у місті Булавайо на стадіоні, де виступав на мітингу президент Еммерсон Мнангагва, підірвали бомбу. Про це пише BBC.

"Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва вижив під час нападу із застосуванням бомби на мітингу у місті Булавайо", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вибух стався, коли президент Зімбабве спускався з подіуму на стадіоні, де агітував за свою політичну партію під час парламентської передвиборчої кампанії.

За словами Мнангагви, вибух стався "за кілька сантиметрів від нього".

Міністр охорони здоров'я країни повідомив про 15 поранених унаслідок вибуху. Утім, кількість потерпілих може значно зрости.

Парламентські вибори у Зімбабве мають відбутися 30 липня.

Нагадаємо, що у суботу в столиці Ефіопії стався вибух на мітингу на підтримку нового прем'єр-міністра країни. Тоді загинула одна людина, більше 150 - постраждали.