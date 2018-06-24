Україна має сплатити $47,2 млрд боргу до квітня 2019 року

До 31 березня 2019 року Україна має сплатити 47,2 млрд доларів зовнішнього боргу.

Про це УНН повідомили в НБУ у відповідь на запит.

“Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном погашення на кінець І кварталу 2018 року становив 47,2 млрд доларів. Тобто це — борг, який Україна має сплатити з 1 квітня 2018 року до 31 березня 2019 року”, — зауважили в Нацбанку.

При цьому, на кінець І кварталу 2018 року короткостроковий зовнішній борг уряду та НБУ становить 3,3 млрд доларів.