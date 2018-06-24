Україна зменшила виробництво хліба майже на 9%

Протягом п'яти місяців поточного року Україна зменшила виробництво хліба на 8,8%, порівняно із відповідним періодом 2017 року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.

Зокрема, у січні-травні 2018 року в Україні вироблено 393 тисяч тонн хлібу, що на 8,8% менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

При цьому виробництво солодкого печива в Україні за цей період зросло до 73,3 тисяч тонн — на 3,9%, а вафель до 21,4 тисяч тонн — на 3,5%.

Натомість, виробництво борошна (пшеничного та пшенично-житнього) зменшилось до 704 тисяч тонн — на 5,3%.