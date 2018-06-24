Нащо слова? Ми діло несемо.
Олег Ольжич, український поет, археолог і політичний діяч

Українець виграв тенісний турнір у Британії

24 червня, 2018 - 20:06
Фото Reuters

Українець Сергій Стаховський став переможцем турніру Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour (Fuzion 100 Ilkley Trophey) в ІлклІ (Велика Британія) з призовим фондом 127 тис євро.

У фіналі змагань посіяний під 8-м номером Стаховський за 1 годину 20 хвилин переграв німця Оскара Отте - 6:4, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Стаховський виграв сьомий титул на "челленджерах" ATP у кар'єрі.

Нагадаємо, що українські регбістки посіли друге місце на ЧЄ.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
  • 

    • 









    




    

  





  

              
Більше новин

            
    

      

        
  
  
      

        

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Під час виборів у Туреччині силовики затримали делегацію французьких комуністів  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Українські регбістки посіли друге місце на ЧЄ  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Санчес пообіцяв м'якший підхід щодо Каталонії  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        У Раді Європи засудили напад на ромів у Львові  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Земан заявив, що призначить новий уряд найближчими днями  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        У Вроцлаві відкрили перехрестя, якому присвоїли ім’я генерала армії УНР  
  

    

  
  
  
  
  
  

    

  





  

                
    

      










Новини партнерів
 

Loading...










    

  



      


  


  
  

    

  

    

  

                
    

      


 
    

  



  



  

    

  

                
    

          

  





  

                
    

      


 


 


 




 