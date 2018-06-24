Українець виграв тенісний турнір у Британії

Українець Сергій Стаховський став переможцем турніру Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) серії Challenger Tour (Fuzion 100 Ilkley Trophey) в ІлклІ (Велика Британія) з призовим фондом 127 тис євро.

У фіналі змагань посіяний під 8-м номером Стаховський за 1 годину 20 хвилин переграв німця Оскара Отте - 6:4, 6:4, повідомляє Укрінформ. Стаховський виграв сьомий титул на "челленджерах" ATP у кар'єрі. Нагадаємо, що українські регбістки посіли друге місце на ЧЄ.