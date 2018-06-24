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Українські регбістки посіли друге місце на ЧЄ

24 червня, 2018 - 18:25
Фото rugby.org.ua

Жіноча збірна України з регбі-7 посіла друге місце на чемпіонаті Європи у дивізіоні А, який завершився у Дніпрі.

Про це повідомляє Федерація регбі України.

Жіноча збірна України з регбі-7 у фінальному матчі без шансів поступилися Голландії – 0:33. Українки покращили свій результат ЧЄ-2017, на якому вони посіли третє місце.

Нагадаємо, що сьогодні наша збірна перемогла у півфіналі Швецію 17:12, а у чвертьфіналі розгромила Швейцарію 39:0.

Вихід у фінал дав збірній України перепустку до вищого дивізіону на наступний сезон.

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України вийшла у плей-оф домашнього ЧЄ з регбі.

Джерело: День

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