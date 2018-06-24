В окупованому Криму "суд" розгляне клопотання про дострокове звільнення Балуха

В Залізничному районному "суді" окупованого Сімферополя 25 червня пройде судове засідання, на якому розглянуть клопотання захисту про умовно-дострокове звільнення українського активіста Володимира Балуха. Про це повідомляє "Кримська правозахисна група" в Facebook.

"Балух свою провину не визнав. Суддя при повторному розгляді знову проігнорувала докази невинності українця і факти фальсифікації доказів у справі проти нього... щодо Балуха справи мають явні ознаки політичного переслідування. Початок засідання об 11 годині", - йдеться в повідомленні правозахисників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Балух прийняв рішення перейти на сухе голодування.

Балух 19 березня оголосив безстрокове голодування з вимогою скасувати незаконний вирок у вигляді позбавлення волі на 3 роки і 5 місяців колонії-поселення. Після місяця голодування він погодився приймати 2 склянки вівсяного киселю і 50-70 грам житніх сухарів в день. Володимир Балух продовжує голодування 96 день. Також нагадаємо, що Федеральна служба безпеки Росії затримала Балуха в 2016 році за активну проукраїнську позицію. Однак офіційною причиною зазначено нібито зберігання боєприпасів і тротилових шашок.