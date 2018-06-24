В Україні назвали найкомфортніші для життя міста

Група "Рейтинг" спільно з International Republican Institute провели соціологічне опитування, передає Ліга.Бізнес.

Результати дослідження показали те, як жителі українських міст оцінюють якість послуг, роботу місцевої влади та інші показники. Всі вони визначають якість життя.

Вінниця входить у трійку міст-лідерів за 13 показниками з 18 критеріїв. Харків лідирує в 14 номінаціях.

Ці населені пункти, згідно з рейтингом, є практично еталонами за рівнем розвитку транспортної інфраструктури. Більша половина харків'ян і вінничан вважають, що вона розвинена добре. Освітленням вулиць задоволені 59% жителів Вінниці та 64% харків'ян. Також жителі цих міст задоволені рівнем розвитку торгівлі.

Вінниця і Харків лідирують у рейтингу розвитку публічних зелених зон у місті. Слідом за ними розташувалися Тернопіль та Львів.

У той же час Київ суттєво відстає від лідерів за всіма критеріями. Соціологи пояснюють низьку позицію міста тим, що рівень життя і запити набагато вище, ніж у регіонах.

"У столиці багато приїжджих, які ризикнули кардинально змінити своє життя і приїхали підкорювати Київ у пошуках кращого життя. Але, ймовірно, бажане виявилося вище дійсного", - зазначає засновник соціологічної групи "Рейтинг" Ігор Тищенко.

Опитування проводилося з 2 по 20 березня у всіх обласних центрах України, крім Донецька та Луганська. Експерти опитали в кожному місті по 800 чоловік, старше 18 років.