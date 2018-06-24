В Японії в результаті землетрусу зруйновано майже 7 тисяч будинків

Майже 7 тис. житлових будинків та господарських споруд пошкоджено в японській префектурі Осака на південному заході острова Хонсю в результаті землетрусу там 18 червня землетрусу магнітудою 6,1. Про це повідомляє УНН із посиланням на іноземні ЗМІ.

У зоні лиха також досі відключені від системи подачі газу у понад 8,5 тис. квартир і приватних будинків. Повністю газопостачання передбачається відновити 25 червня.

Нагадаємо, кількість постраждалих в результаті землетрусу магнітудою 6,1 в Японії зросла до 395 осіб, також загинули п'ятеро людей. Зараз більше тисячі чоловік знаходяться в евакуаційних центрах.

Як повідомлялося, в результаті потужного землетрусу магнітудою 6,1, що стався в японській префектурі Осака, загинули три людини, ще 37 осіб отримали поранення. Рух швидкісних і звичайних поїздів на південному заході Японії практично повністю зупинено, а також порушило авіасполучення на південному заході країни.