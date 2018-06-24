В зоні проведення ООС українські військові за добу 11 разів відкривали вогонь у відповідь, - Міноборони

Українські військові у районі проведення операції Об’єднаних сил минулої доби 11 разів відкривали вогонь у відповідь, загалом же обстановка є контрольованою. Про це речник Міністерства оборони полковник Максим Праута заявив на брифінгу у неділю, 24 червня, повідомляє "Укрінформ".

"Наші захисники, військовослужбовці Збройних сил України, 11 разів відкривали вогонь у відповідь", - сказав Праута.

За його словами, минулої доби на Луганському напрямку було зафіксовано 11 прицільних обстрілів. Найінтенсивніше обстрілювались опорні пункти ОС поблизу населених пунктів Новотошківське та Кримське.

На Донецькому напрямку зафіксовано 14 прицільних обстрілів. У темну пору доби бойовики чотири рази обстріляли з артилерії калібру 122 мм українські позиції поблизу Лебединського, Водяного і Талаківки, а зранку били з мінометів калібру 120 мм по оборонцях Кам’янки, додав Праута.

"Загалом минулої доби зафіксовано 25 прицільних обстрілів наших оборонних укріплень з боку російсько-окупаційних військ. При цьому противник випустив по захисниках України 64 артилерійські снаряди калібру 122 мм, 10 мін 120-го та 21 міну 82-го калібру", - наголосив речник Міноборони.