Відсьогодні жінкам в Саудівській Аравії дозволено керувати автомобілем

Сьогодні, 24 червня, набув чинності декрет короля Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда про скасування заборони на водіння транспорту для мешканок королівства. Про це повідомляє "Укрінформ".

Зняття заборони – один із найважливіших кроків у рамках стратегії Vision 2030, прийнятої в 2016 році за ініціативою наслідного принца Мухаммеда бен Сальмана.

Ключові цілі стратегії — позбавити Саудівську Аравію від нафтової залежності, перетворити її в одну з найбільш сучасних економік світу, а також залишити в минулому образ застряглої в середньовіччі держави.

Нагадаємо, 4 червня Генеральне управління дорожнього руху Саудівської Аравії почало видавати водійські права жінкам.