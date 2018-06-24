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Відсьогодні жінкам в Саудівській Аравії дозволено керувати автомобілем

24 червня, 2018 - 09:15
Фото Reuters

Сьогодні, 24 червня, набув чинності декрет короля Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда про скасування заборони на водіння транспорту для мешканок королівства. Про це повідомляє "Укрінформ".

Зняття заборони – один із найважливіших кроків у рамках стратегії Vision 2030, прийнятої в 2016 році за ініціативою наслідного принца Мухаммеда бен Сальмана.

Ключові цілі стратегії — позбавити Саудівську Аравію від нафтової залежності, перетворити її в одну з найбільш сучасних економік світу, а також залишити в минулому образ застряглої в середньовіччі держави.

Нагадаємо, 4 червня Генеральне управління дорожнього руху Саудівської Аравії почало видавати водійські права жінкам

Джерело: Укрінформ

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