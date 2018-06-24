Влада США повернула в сім'ї нелегалів 522 дитини, розлучених з батьками

Американська влада повернула в сім’ї нелегальних іммігрантів більше 500 дітей, розлучених з батьками через політику нульової толерантності до порушників міграційного законодавства. Такі дані в суботу навело міністерство внутрішньої безпеки США, передає УНН.

"Митна та прикордонна служба США возз’єднала (з сім’ями) 522 дитини-іноземця, яких розлучили з дорослими в рамках ініціативи нульової терпимості", — йдеться в повідомленні. Очікується, що протягом найближчих 24 годин з сім’ями возз’єднаються ще 16 дітей.

Нагадаємо, у США відправляться п’ять мексиканських парламентарів-членів комісії. Вони зустрінуться з американськими сенаторами та Палатою представників, правозахисниками та активістами, щоб вивчити політику Трампа, спрямовану проти мігрантів з латиноамериканських країн, зокрема, практику поділу сімей, яка була заборонена лише указом американського президента від 20 червня.

Як повідомлялося, 21 червня президент США Дональд Трамп затвердив указ, який припиняє політику "нульової терпимості" нинішньої адміністрації, що призводила до розлучення дітей з батьками – нелегальними мігрантами при перетині кордону США.