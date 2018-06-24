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Олег Ольжич, український поет, археолог і політичний діяч

Ягланд завтра офіційно проситиме Путіна звільнити Сенцова

24 червня, 2018 - 13:35
Фото Reuters

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд 25 червня подасть офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна про помилування українського режисера Олега Сенцова, якого утримують у російській колонії. Про це повідомив заступник генсека РЄ Даніель Гольтґен, пише DW.

"У понеділок Ягланд  подасть прохання про помилування Сенцова", - зазначив Гольтґен, нагадавши, що генсек як керівник РЄ має право це зробити згідно з Європейською конвенцією з прав людини.

20 червня Ягланд відвідав Москву, де зустрівся з Путіним, міністром закордонних справ Сєргієм Лавровим та російською омбудсменкою Татьяною Москальковою. За словами Гольтґена, під час переговорів з Путіним питання звільнення українських політичних в'язнів генсек РЄ не піднімав. У ході зустрічей з Лавровим та Москальковою він закликав російську сторону звільнити Сенцова.

"Російська сторона вислухала цей заклик, проте не висловила щодо нього ні підтримки, ні заперечень", - сказав заступник генсека.

Нагадаємо, напередодні його візиту до Москви перший заступник голови ВРУ Ірина Геращенко заявила, що українська сторона чекає офіційного звернення Генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда до президента РФ Володимира Путіна з вимогою звільнити українських заручників і політв‘язнів. 

Джерело: Deutsche-Welle

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