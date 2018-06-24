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Земан заявив, що призначить новий уряд найближчими днями

24 червня, 2018 - 16:29
Фото Reuters

Новий двопартійний уряд Чехії може бути призначений 26-27 червня, після восьми місяців політичної нестабільності, що прийшла за виборами в жовтні минулого року.

Про це заявив президент Чехії Мілош Земан, передає ЄП з посиланням на Blesk.

Останньою перешкодою для формування уряду було неприйняття Земаном кандидата від соціал-демократів Мирослава Похе на посаду міністра закордонних справ. Земан провів зустріч з Похе, після якої підтвердив, що його кандидатура не буде затверджена.

Похе Земан пропонує посаду заступника міністра. Саме міністерське крісло може тимчасово залишатися вакантним.

"Вся Європа зараз вирішує міграційну кризу. Було б добре, якби міністром закордонних справ була людина, яка буде займати позицію Чеської республіки, а є, наприклад, позиція пана президента Макрона, який нам погрожує санкціями, якщо на своїй території ми не розмістимо мігрантів", - зауважив президент.

Джерело: Європейська правда

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