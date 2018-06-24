Жіноча збірна України вийшла у плей-оф домашнього ЧЄ з регбі

У Дніпрі стартував чемпіонат Європи з регбі-7 серед жінок в дивізіоні "Трофі". Про це повідомляє Федерація регбі України.

Цього дня команди змагалися в групах та визначали між собою найкращу вісімку європейських збірних, що боротимуться за найвищі місця першого туру континентальної першості в Україні.

Наша жіноча збірна у перший ігровий день Євро-2018 в Дніпрі, здобувши впевнені перемоги над Ізраїлем (34:0) та Латвією (45:5), в останньому поєдинку групового раунду, де вирішувалася доля першого місця в групі "С", поступилася Румунії з рахунком 10:24. Зрештою, підопічні В’ячеслава Козьменка посіли друге місце в своєму квартеті.

У раунді плей-оф, що пройде сьогодні "синьо-жовті" в чвертьфіналі протистоятимуть збірній Швейцарії.

Додамо, що в інших парах 1/4 фіналу Швеція зустрінеться з Норвегією, Нідерланди із Фінляндією, а Румунія з Угорщиною.