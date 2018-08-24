День в ООС: Бойовики 18 разів обстріляли позиції ЗСУ

З початку дня 24 серпня бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши на окремих напрямках озброєння, заборонене мінськими угодами. В результаті обстрілу загинув один військовослужбовець, ще двоє поранені.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на сторінці Facebook.

"Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 і 82-мм, озброєння БМП, різних типів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під обстріл потрапили позиції Об'єднаних сил в районах населених пунктів Кримського, Південного, Авдіївки, Невельського, Красногорівки, Гранітного, Гнутового, Павлополя, Лебединського, Широкіного. Один військовослужбовець загинув і двоє були поранені", – йдеться у звіті.

У штабі зазначили, що у разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника з метою змусити його припинити обстріл.