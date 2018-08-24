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Фріланд відвідає Україну з робочим візитом

24 серпня, 2018 - 22:09
Фото Reuters

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд має намір наступного тижня здійснити візит до України.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Канади, повідомляє Укрінформ.

“Як іще один вияв відданості Канади відносинам із Україною, міністр закордонних справ наступного тижня поїде до України”, - заявили у канадському МЗС.

У відомстві не розкрили графік подорожі міністра і перелік її зустрічей. Однак джерела Укрінформу стверджують, що наразі планується виступ Христі Фріланд на нараді послів України, що проходитиме у Києві 27-28 серпня, а також її зустріч із міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

Востаннє Христя Фріланд відвідувала Україну у грудні минулого року.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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