Кінематографісти Чехії та Словаччини вимагають звільнити Сенцова

Більше 100 відомих представників словацького й чеського кінематографа підписали лист-звернення до влади Словаччини із закликом вжити термінових заходів для звільнення Олега Сенцова.

Про це йдеться у відповідному листі, розміщеному на сайті Changenet.

«Ми вимагаємо від вас як представників влади Словаччини закликати Російську Федерацію негайно звільнити Сенцова у зв’язку з загрозою його життю; закликати РФ звільнити всіх українців-політичних в’язнів, особливо тих, які оголосили про голодування; закликати РФ дотримуватись своїх міжнародних зобов’язань, особливо Європейської угоди про права людини; закликати РФ поважати права усіх людей, включаючи українців та кримських татар», - йдеться у зверненні.

Словацькі кінематографісти наголосили, що «смерть Сенцова приведе до втрати віри в демократію серед тисяч людей» і підкреслили, що «такі порушення РФ міжнародного права у 21 столітті є неприйнятними».

Лист направлений до президента Словаччини Андрея Кіски, голови Народної ради Андрея Данко та глави словацького Міністерства закордонних справ Мирослава Лайчака. Звернення підписали вже більше 100 осіб і кампанія триває.

Нагадаємо, що Держдеп США поновив вимогу до РФ негайно звільнити Сенцова.