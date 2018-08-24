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У Литві відкрили сквер імені Нємцова перед посольством РФ

24 серпня, 2018 - 20:32
Фото з відкритих джерел

У столиці Литви Вільнюсі перед посольством Російської Федерації відкрили сквер на честь вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Про це повідомляє DW.

На відкритті були присутні міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, мер Вільнюса Ремігіюс Шімашюс, а також деякі російські політики й родичі Бориса Нємцова.

"Цей сквер названий ім'ям Бориса Нємцова не тільки тому, що Нємцов був великим другом Литви, а й тому що цінності, за які він боровся – мир, демократія, права людини, свобода, – це універсальні цінності. І всі ми хочемо жити в світі, де переважають ці цінності", – заявив під час церемонії мер Вільнюса.

Зазначається, що міська рада Вільнюса ухвалила рішення про перейменування скверу ще в травні, а в червні цього року в Вільнюсі біля російського посольства було відкрито меморіальну табличку з назвою скверу.

Посольство РФ розташоване у Жверінасі – історичному районі литовської столиці, що на північному заході від центральної частини міста.

Джерело: Deutsche-Welle

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