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В Одесі близько 2 тисяч людей у вишиванках вишикувалися в живий ланцюг

24 серпня, 2018 - 20:54
Фото Думська

З нагоди святкування 27-ї річниці Дня Незалежності України одесити і гості міста вишикувалися в живий ланцюг з вишиванок.

Як повідомляє Думська, люди у вишиванках вишикувалися на Потьомкінських сходах в два живі ланцюги і розтягнули шеренгу по Приморському бульвару в бік Воронцовського палацу. Першим нарядили в патріотичний одяг пам'ятник Дюку де Рішельє.

За даними організаторів, цього року в заході взяли участь 1900 осіб. Минулого року ланцюг замкнули 2654 людини, а рекорд було поставлено в 2015 році - тоді у вишиванках прийшли 3500 осіб.

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