В Одесі близько 2 тисяч людей у вишиванках вишикувалися в живий ланцюг

З нагоди святкування 27-ї річниці Дня Незалежності України одесити і гості міста вишикувалися в живий ланцюг з вишиванок.

Як повідомляє Думська, люди у вишиванках вишикувалися на Потьомкінських сходах в два живі ланцюги і розтягнули шеренгу по Приморському бульвару в бік Воронцовського палацу. Першим нарядили в патріотичний одяг пам'ятник Дюку де Рішельє.

За даними організаторів, цього року в заході взяли участь 1900 осіб. Минулого року ланцюг замкнули 2654 людини, а рекорд було поставлено в 2015 році - тоді у вишиванках прийшли 3500 осіб.