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Павло Загребельний, український письменник, сценарист, журналіст, громадський діяч

Винищувач Британії вдруге за тиждень перехопив літак РФ над Чорним морем

24 серпня, 2018 - 22:26
Фото з відкритих джерел

Британський військовий винищувач Typhoon із бази в Румунії в четвер перехопив російський морський патрульний літак Be-12 над Чорним морем – це вже другий подібний інцидент за тиждень.

Про це повідомляє Reuters.

"Британський Typhoon у четвер вилетів із румунської бази у відповідь російському Be-12, який рухався... на південний захід Чорного моря, і перешкодив його польоту", - йдеться в повідомленні.

Це вже другий такий випадок за тиждень. У вівторок підняли в повітря 2 британські винищувачі в тій же Румунії через 2 російські Су-30.

Джерело: День

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