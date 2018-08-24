Винищувач Британії вдруге за тиждень перехопив літак РФ над Чорним морем

Британський військовий винищувач Typhoon із бази в Румунії в четвер перехопив російський морський патрульний літак Be-12 над Чорним морем – це вже другий подібний інцидент за тиждень.

Про це повідомляє Reuters.

"Британський Typhoon у четвер вилетів із румунської бази у відповідь російському Be-12, який рухався... на південний захід Чорного моря, і перешкодив його польоту", - йдеться в повідомленні.

Це вже другий такий випадок за тиждень. У вівторок підняли в повітря 2 британські винищувачі в тій же Румунії через 2 російські Су-30.