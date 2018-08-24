Жива людина завжди складніша й дорожча за всі наймудріші писання й відповіді.
Павло Загребельний, український письменник, сценарист, журналіст, громадський діяч

Жіноча збірна України вийшла у фінал ЧС зі студентського футзалу

24 серпня, 2018 - 20:06
Фото УНН

У півфінальній зустрічі чемпіонату світу з жіночого футзалу серед студентських збірних, що триває у Казахстані, зійшлися Україна та Франція.

Про це передає УНН.

Розіграш м'яча з ауту в дві передачі обернувся у забитий гол француженками на 12 хвилині. Відзначилася Риба. Вирівняти становище "синьо-жовтому" колективу вдалося тільки на 30-й хвилині. Індивідуальний прохід Дубицької супроводжувався ударом у верхній кут воріт – 1:1.

Основний час не виявив переможця, тому наступила серія пенальті в якій з результатом 3:1 виграш святкувала збірна України.

Додамо, що у фіналі на українок чекає протистояння із кращою командою у парі Росія – Португалія.

Джерело: УНН

Більше новин

Папа Римський вперше за 39 років відвідав Ірландію
Лідери ЄС не дійшли згоди щодо долі мігрантів у Середземному морі
Еквадор відкрив гуманітарний коридор для мігрантів з Венесуели
Ломаченку вручили пояс чемпіона за версією The Ring
Винищувач Британії вдруге за тиждень перехопив літак РФ над Чорним морем
Фріланд відвідає Україну з робочим візитом

Новини партнерів

Loading...