Жіноча збірна України вийшла у фінал ЧС зі студентського футзалу

У півфінальній зустрічі чемпіонату світу з жіночого футзалу серед студентських збірних, що триває у Казахстані, зійшлися Україна та Франція.

Про це передає УНН.

Розіграш м'яча з ауту в дві передачі обернувся у забитий гол француженками на 12 хвилині. Відзначилася Риба. Вирівняти становище "синьо-жовтому" колективу вдалося тільки на 30-й хвилині. Індивідуальний прохід Дубицької супроводжувався ударом у верхній кут воріт – 1:1.

Основний час не виявив переможця, тому наступила серія пенальті в якій з результатом 3:1 виграш святкувала збірна України.

Додамо, що у фіналі на українок чекає протистояння із кращою командою у парі Росія – Португалія.