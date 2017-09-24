Азербайджан підтримав пропозиції ОБСЄ щодо питання Карабаху

Глава МЗС Азербайджану Ельмар Мамед'яров висловив підтримку частини пропозицій Мінської групи (МГ) ОБСЄ з врегулювання карабахського питання. Про це повідомляє РИА "Новости" з посиланням на офіційного представника МЗС Азербайджану Хікмета Гаджиєва.

Зустріч відбулася в Нью-Йорку в рамках Генасамблеї ООН.

"Мамедьяров висловив підтримку Азербайджану декількох цікавих пропозицій, озвучених співголовами, для продовження предметних переговорів з врегулювання конфлікту", — сказав представник.

Крім того, Ельмар Мамедьяров підкреслив, що Азербайджан готовий до переговорів для "якнайшвидшого досягнення врегулювання конфлікту".

Раніше джерело повідомило, що глави дипломатичних відомств Азербайджану і Вірменії можуть зустрітися в ході ГА ООН.

Нагадаємо, конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірного Карабаху в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

У травні 1994 року був підписаний режим припинення вогню між Вірменією і невизнаної Нагірно-Карабахської республікою з одного боку та Азербайджаном - з іншого.

Однак з тих пір в районі Карабаху постійно відбуваються збройні зіткнення.

У квітні минулого року під час так званої "чотириденної війни загинули більше двох сотень людей з обох сторін.

Конфлікт закінчився укладенням перемир'я, однак і після цього обстріли тривали протягом року практично щодня.