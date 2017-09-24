Бойовики 18 разів порушили перемир’я, загинув один український захисник, - штаб

За минулу добу противник знову активізував обстріли укріплень сил АТО. До 18 години кількість вогневих провокацій була незначною, однак ввечері і вночі ворог відкривав вогонь на усіх напрямках використовуючи, здебільшого, гранатомети і стрілецьку зброю, повідомляють у Міноборони.

Так, на Донецькому напрямку російсько-окупаційні угруповання тричі били з різних видів гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисниках Авдіївської промзони. З цієї ж зброї окупанти обстрілювали наші укріплення поблизу шахти Бутівка і Світлодарська. А у районі Кам’янки загарбники, під час майже двохгодинного обстрілу, застосовували міномет калібру 82 міліметри. Крім того, наприкінці доби під ворожий вогонь зі стрілецької зброї двічі потрапили опорні пункти сил АТО на підступах до Невельського.

На Приморському напрямку факти застосування противником гранатометів зафіксовані поблизу Гнутового і Водяного. А поблизу Широкиного працював великокаліберний кулемет загарбників.

На Луганському напрямку бойовики тричі відкривали вогонь із різних видів гранатометів у районі Кримського, а великокаліберний кулемет бив на околицях Новотошківського.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 18 разів порушили перемир’я. Під час 10 обстрілів, коли виникала пряма загроза життю наших військових, сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Унаслідок бойових дій загинув один український захисник.