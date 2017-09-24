Dnipro ATB Marathon зібрав майже 2 тис. бігунів з України та світу

У Дніпрі стартувала масштабна спортивна подія – Dnipro ATB Marathon. Захід відбувається в рамках програми міського голови «Дніпро – спортивна столиця». Марафонські дистанції долатимуть понад 1,7 тис. легкоатлетів з України, Швейцарії, Угорщини, Великої Британії. Мер Дніпра Борис Філатов з нагоди початку марафону побажав спортсменам легкого старту. «Я радий, що марафон став доброю традицією для нашого міста. З кожним роком кількість учасників забігів зростає. Стартових пакетів вистачило навіть не для всіх. Хочу ще раз попросити вибачення у містян через перекриття руху. Та ми претендуємо на звання спортивної столиці й маємо підтверджувати це діями», зазначив Борис Філатов.

Основні дистанції Dnipro ATB Marathon – 42 км, 21 км і 5 км, а також дитячі забіги та «Миля добра». «Близько 600 спортсменів біжать повний марафон і напівмарафон. 42 км – це спорт на витривалість. Тож усім стійкості та витривалості», – зазначила президент Федерації легкої атлетики Дніпра, дружина мера Марина Філатова. Серед учасників марафону чимало іменитих спортсменів. Зокрема, учасниця чемпіонату світу, переможниця марафонів та напівмарафонів у Європі Катерина Карманенко, багаторазовий чемпіон світу з напівмарафону Василь Карпович, учасниця 24-годинного забігу Маргарита Левицька, учасник марафону на візку Дмитро Васильцов, переможниця Дніпровського марафону та напівмарафону Ганна Печко, президент Федерації легкої атлетики Дніпра Марина Філатова, багаторазовий призер, переможець марафонів та напівмарафонів в Україні та світі Олександр Бабарика, а також представник фармацевтичної компанії «Гедеон Ріхтер» Золтан Новак. Цікаво, що ця компанія за минулий рік, за сприянням міського голови Бориса Філатова, поставила у Дніпро гуманітарну допомогу на 4 млн. гривен. Представник «Гедеон Ріхтер» Золтан Новак бігтиме свій четвертий (!) марафон у цьому році.

Як повідомляється, найстаршому з бігунів, що приймають участь в марафоні – 70 років, наймолодшому – лише два. Головна траса масового забігу пролягає від центральної площі Героїв Майдану в бік Льодової арени на Заводській Набережній, а також – Набережною Перемоги. У рамках цих змагань Дніпро вперше приймає чемпіонат країни з марафонського бігу серед дорослих. «Це заслуговує на особливу увагу. Ми оцінили торішній рівень проведення змагань. Він був справді вражаючим, – переконаний перший заступник міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул. – І, незважаючи на те, що було ще кілька міст-претендентів, ми віддали перевагу саме Дніпру». Під час марафону для бігунів працюють дев’ять пунктів гідратації та харчування. Організатори осіннього марафону підготували також 2 тис. літрів води, ізотоніки, 1,5 тонни фруктів і печива. За станом здоров’я спортсменів стежать фахівці 13 карет швидкої допомоги та дев’ять екіпажів Червоного Хреста. Головний приз Dnipro ATB Marathon – 300 тис. грн.

Вадим РИЖКОВ, «День», Дніпро