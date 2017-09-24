Горбачов розкритикував режим Путіна у своїх нових мемуарах

У світ у видавництві «АСТ» вийшла книга мемуарів Михайла Горбачова «Залишаюся оптимістом», передає REPUBLIC.

За словами ЗМІ, Горбачов у своїй книзі не приховує розчарування тим, що відбувається (у Росії – ред.) і висловлює рішучу незгоду з політикою Кремля - ​​особливо, після 2012 року

«Книга мемуарів Михайла Горбачова «Залишаюся оптимістом» (вийшла у видавництві «АСТ») навряд чи претендує на те, щоб перевернути свідомість читача - не кажучи вже про те, щоб радикально змінити думку про самого автора… Там, де Горбачов аналізує роки путінського правління - зустрічаються і досить різкі пасажі. Автор не приховує розчарування тим, що відбувається і висловлює рішучу незгоду з політикою Кремля - ​​особливо, після 2012 року», - йдеться в повідомленні.