Китайський робот-стоматолог успішно провів операцію з імплантування зубів

У Китаї робот-стоматолог успішно провів операцію з імплантування пацієнту двох надруковані на 3D-принтері зубів. Про це повідомляє "Популярная механика".

"Технологія була розроблена в Китаї у відповідь на брак кваліфікованих стоматологів і часті помилки, пов'язані з людським фактором", - зазначається в публікації.

До початку операції медичний персонал налаштовував робота, в тому числі програмуючи руху пристрою, визначаючи кут і глибину, необхідні для правильної імплантації зубів. Таким чином, хоча робот і виконував операцію самостійно, для коректного функціонування йому все ж потрібні люди.