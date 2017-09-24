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Серен К'єркегор, данський філософ, теолог і письменник

Китайський робот-стоматолог успішно провів операцію з імплантування зубів

24 вересня, 2017 - 15:41

У Китаї робот-стоматолог успішно провів операцію з імплантування пацієнту двох надруковані на 3D-принтері зубів. Про це повідомляє "Популярная механика".

"Технологія була розроблена в Китаї у відповідь на брак кваліфікованих стоматологів і часті помилки, пов'язані з людським фактором", - зазначається в публікації.

До початку операції медичний персонал налаштовував робота, в тому числі програмуючи руху пристрою, визначаючи кут і глибину, необхідні для правильної імплантації зубів. Таким чином, хоча робот і виконував операцію самостійно, для коректного функціонування йому все ж потрібні люди.

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