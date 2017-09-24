Меркель заявила про підготовку до формування уряду

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про плани з формування нового уряду після попередніх повідомлень, що її партія виграла парламентські вибори

Про це повідомляє ВВС.

"Ми - найсильніша партія, і наша задача - сформувати уряд. Звичайно, ми сподівалися на кращий результат", - сказала Меркель у виступі перед прихильниками.

Меркель поки не назвала можливих партнерів по коаліції, заявивши про бажання обговорити це з іншими партіями. Про готовність вести переговори про урядову коаліцію вже заявили "Зелені", які за даними екзит-полів, набрали 9,5%.

Попри перемогу, блок Християнсько-соціального і Християнсько-демократичного союзів (ХДС/ХСС), виборчий список якого очолює Ангела Меркель, отримав найгірший результат на виборах з 1949 року.

Зазначимо, що Шульц заявив про перехід в опозицію.