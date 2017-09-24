Овруч відзначив 1071-у річницю від дня заснування

Учора відзначало 1071-ий день народження древнє місто Овруч, що на Житомирщині. Місто - з припорошеними тисячолітньою древністю куполами Свято-Василівського собору, із пам’ятниками святим Володимиру Великому і Макарію. «Ми бережемо пам’ять із сивини віків і відновлюємо її»,- зазначає у своєму святковому зверненні міський голова Іван Коруд. Підтвердженням цьому є відродження Свято-Преображенського собору, встановлення пам’ятного знаку українському козацтву, означено гранітом ряд інших подій та епох. Тож і відзначення Дня міста розпочали із молебню біля пам’ятника святому Макарію.

Урочистості і тетралізована програма відбувалися на площі Свободи. Тут же було багато цікавого - дефіле вишиванок, байк-парад, марш барабанщиць, парад молодих мам, парад ретро авто, козацька хода. А також і святкова хода підприємств міста та масовий флешмоб. Святковою ходою пройшли ветерани АТО, воїни прикордонного загону.

Зі сцени на центральній площі звучали вітання міського голови Івана Коруда, який говорив про історичне минуле і сучасність Овруча, про те , що спільними зусиллями працюють над благоустроєм міста, упорядкуванням вулиць і парків. Висловив надію, що процес децентралізації, який розпочався й на Овруччині, дасть нові можливості для розвитку. Того дня до овручан приїхали керівники області, депутати Верховної Ради , обласної ради, мери міст Житомирщини та ще чимало поважних гостей завітало на свято.

Святкова атмосфера заполонила й вулицю Тараса Шевченка, адже саме тут відбулося відкриття другого фестивалю картоплі під назвою «Поліська пані Картопелька» . Смакування вишуканими картопляними смаколиками доповнювалося різноманітними конкурсами, театралізованими виступами.

У центральному парку міста було розгорнуто експозиції народних умільців. Тут можна було побачити розмаїття вишивок, виробів з дерева, були майстер –класи з паперопластики, різьбярства й чимало іншого. Незабутнє враження справили картини, викладені соломою,- це роботи майстрів Малої академії мистецтв і ремесел (керівник заслужений художник України Микола Климович) .

На святі було багато виступів аматорських колективів міста й району, виступав ансамбль пісні і танцю «Льонок», а на вечірню програму прибув гурт «Лісапетний батальйон». Сьогодні ж, у неділю, святкування Дня міста Овруч продовжується спортивними змаганнями і богатирськими іграми. Завершиться ж – на центральному стадіоні фестивалем фарб «Холлі-фест».

Оксана Климчук, Житомирська область. Фото автора.