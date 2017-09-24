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Серен К'єркегор, данський філософ, теолог і письменник

Порошенко взяв участь у церемонії відкриття "Ігор нескорених"

24 вересня, 2017 - 10:10
Фото: АПУ

Президент Порошенко разом з дружиною Мариною взяв участь в урочистій церемонії відкриття "Ігор нескорених", у яких цьогоріч вперше змагатиметься українська команда. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

"Пишаюся нашими воїнами, які приїхали до Торонто. Ваша участь в "Іграх Нескорених" - це вже перемога", - написав Президент України у Facebook.

"Кожен з вас заслуговує аплодисментів стоячи", - додав він.

Як повідомляє прес-служба Глави держави, на початку заходу відбувся Парад Націй, коли всі збірні-учасниці урочисто пройшли перед глядачами.

З привітанням також виступив Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Джерело: День
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