Порошенко взяв участь у церемонії відкриття "Ігор нескорених"

Президент Порошенко разом з дружиною Мариною взяв участь в урочистій церемонії відкриття "Ігор нескорених", у яких цьогоріч вперше змагатиметься українська команда. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

"Пишаюся нашими воїнами, які приїхали до Торонто. Ваша участь в "Іграх Нескорених" - це вже перемога", - написав Президент України у Facebook.

"Кожен з вас заслуговує аплодисментів стоячи", - додав він.

Як повідомляє прес-служба Глави держави, на початку заходу відбувся Парад Націй, коли всі збірні-учасниці урочисто пройшли перед глядачами.

З привітанням також виступив Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.