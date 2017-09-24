Президент Філіппін назвав свою доньку наступницею на роль очільниці країни

Президент Філіппін Родріго Дутерте назвав свою доньку "найкращим кандидатом" на роль очільниці країни. Про це в неділю, 24 вересня, повідомила місцева щоденна газета Philippine Star.

"Я не можу уявити кращого кандидата в наступні президенти, ніж Сара", - цитує видання Дутерте. Наступні президентські вибори на Філіппінах відбудуться у 2022 році. 39-річна Сара Дутерте-Карпіо має юридичну освіту і нині обіймає посаду голови міської адміністрації міста Давао. Колись цю посаду обіймав її батько.

Родріго Дутерте вважається дуже суперечливою політичною фігурою через брутальну кампанію для боротьби з наркоторгівлею, яку він втілює на Філіппінах. За даними правоохоронців, з часу приходу Дутерте до влади в червні 2016 року під час цієї кампанії вбили понад 3000 підозрюваних у наркоторгівлі. Міжнародна спільнота різко критикує президента Філіппін у зв'язку з цим.

Сину Дутерте Паоло теж закидали зв'язки зі світом наркоторгівлі. У відповідь на це президент Філіппін минулого тижня заявив: "Якщо мої діти втягнуті в наркотичні речі, вбийте їх, щоб люди не мали про що говорити". За словами Дутерте, він казав це і своєму сину, повідомляє dpa.