Рейтинг Макрона зріс вперше за два місяці, - опитування

Після двох місяців падіння рейтинг президента Франції Еммануеля Макрона піднявся на п'ять пунктів і досяг 45%. Про це повідомляє тижневик Journal du Dimanche з посиланням на опитування центру Ifop.

Як зазначає видання, популярність прем'єр-міністра Франції Еудард Філіпа також зросла на один пункт і досягла схвалення на 48%.

За словами представника Ifop Фредеріка Дабіа, минулі президенти Франції Франсуа Олланд і Ніколя Саркозі у вересні 2007 і в 2012 році втрачали рейтинги. "Макрон зламав тренд", - сказав аналітик.