Люди рідко користуються свободою, яка у них є, наприклад свободою думки, а замість цього вони вимагають свободи слова.
Серен К'єркегор, данський філософ, теолог і письменник

Шульц заявив про перехід в опозицію

24 вересня, 2017 - 21:52
Фото Reuters

Соціал-демократична партія Німеччини йде в опозицію.

Про це оголосив її лідер Мартін Шульц після оприлюднення попередніх результатів виборів в Бундестаг, згідно з яким його партія отримала всього 21% голосів підтримки, повідомляє Укрінформ з виборчого штабу соціал-демократів.

"СДПН йде в опозицію", - оголосив Він, додавши, що з цього дня "припиняється співпраця СДПН з "Християнсько-демократичним союзом" Ангели Меркель.

Шульц заявив, що не піде міністром в уряд Меркель. При цьому він пообіцяв, що СДПН буде продовжувати захищати ідеали соціал-демократії.

Крім того, Шульц назвав сьогоднішній день "чорним днем для демократії" з урахуванням того, що праві популісти з Альтернативи для Німеччини вийшли на третє місце.

Нагадаємо, що у ФРН оголосили попередні результати виборів. Партія Меркель перемагає на виборах до Бундестага.

Джерело: Укрінформ
Новини партнерів
Loading...