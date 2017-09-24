Шульц заявив про перехід в опозицію

Соціал-демократична партія Німеччини йде в опозицію.

Про це оголосив її лідер Мартін Шульц після оприлюднення попередніх результатів виборів в Бундестаг, згідно з яким його партія отримала всього 21% голосів підтримки, повідомляє Укрінформ з виборчого штабу соціал-демократів.

"СДПН йде в опозицію", - оголосив Він, додавши, що з цього дня "припиняється співпраця СДПН з "Християнсько-демократичним союзом" Ангели Меркель.

Шульц заявив, що не піде міністром в уряд Меркель. При цьому він пообіцяв, що СДПН буде продовжувати захищати ідеали соціал-демократії.

Крім того, Шульц назвав сьогоднішній день "чорним днем для демократії" з урахуванням того, що праві популісти з Альтернативи для Німеччини вийшли на третє місце.

Нагадаємо, що у ФРН оголосили попередні результати виборів. Партія Меркель перемагає на виборах до Бундестага.