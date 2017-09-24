Сьогодні у Німеччині обирають парламент

У Німеччині в неділю, 24 вересня, обирають Бундестаг. Проголосувати мають право близько 61,5 мільйона громадян ФРН. Ці вибори визначать, хто саме урядуватиме в країні наступні чотири роки. Попередні результати з'являться пізно ввечері в неділю, з них буде зрозумілим розподіл сил у парламенті.

На виборах до Бундестагу діє змішана виборча система. Виборець має два голоси: перший він віддає за конкретного кандидата в одномандатному окрузі, другий - за партії. За пропорційною системою своїх кандидатів висувають 34 партії. Ще вісім політсил висувають лише мажоритарних кандидатів. Однак подолають п'ятивідсотковий прохідний бар'єр, згідно з опитуваннями, лише сім партій. Це Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), Християнсько-демократичний союз (ХДС), її сестринський Християнсько-соціальний союз (ХСС), який діє лише у Баварії і традиційно йде на вибори блоком з ХДС, ліберальна Вільна демократична партія (ВДП), "Союз 90 / Зелені", Ліва партія та правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

Оскільки ХДС і ХСС у парламенті завжди разом, то у Бундестазі наступного скликання, найімовірніше, буде шість фракцій. Для порівняння, нині їх - чотири. Інші ж партії користуються занадто низькою підтримкою.

На посаду канцлера Німеччини претендують дві особи: нинішня канцлер Анґела Меркель і голова СДПН Мартін Шульц. Однак через відрив ХДС від соціал-демократів у Шульца шансів очолити уряд мало. У свою чергу, Меркель обіймає посаду канцлера з 2005 року і балотується на неї вже вчетверте.

Для України ці вибори також мають велике значення. Німеччина є не лише одним з головних європейських партнерів України, вона ще й залучена до "нормандського формату" переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Адже від результатів виборів залежить, хто обійматиме посади канцлера і міністра закордонних справ ФРН і, відповідно, братиме участь у засіданнях "нормандської четвірки". Також Берлін відіграє важливу роль у питанні санкцій ЄС проти Росії, а також у підтримці України.