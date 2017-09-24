Сонячні батареї встановили вже 1600 родин, – Держенергоефективності

В Україні на сьогодні більше 1600 родин встановили сонячні панелі потужністю до 30 кВт, інвестувавши у це 22 млрд грн. Про це повідомив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук, повідомляє Урядовий портал.

"Після удосконалення "зеленого" тарифу у 2015 році запрацював ще один напрям – встановлення сонячних панелей потужністю до 30 кВт. Якщо на кінець II кварталу 2015 року таких родин було лише 94, то сьогодні вже більше 1600. За нашими оцінками, ці домогосподарства інвестували у сонячні панелі 22 млн євро", - розповів С.Савчук.

Також голова Держенергоефективності повідомив, що на сьогодні населення скористалося програмою "теплих кредитів" на загальну суму 4,5 млрд грн. Він також зазначив, що за останні 3 роки в українські проекти "чистої" енергетики інвестовано близько 700 млн євро, а саме майже 300 млн євро спрямовано на виробництва "зеленої" електроенергії, ще майже 400 млн євро – на генерацію тепла з відновлюваних джерел енергії.