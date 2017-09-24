"Талібан" закрив майже півсотні клінік у контрольованій ним південноафганській провінції Урузган

В останні дні "Талібан" закрив десятки клінік в южноафганскій провінції Урузган. Про це повідомляють чиновники, на тлі вимог про спеціальне лікування бійців угруповання, які контролюють більшу частину захопленого регіону, повідомляє Reuters.

Дост Мохаммад Найаб, представник губернатора провінції, сказав, що влада розмовляють із старшими, просячи їх вести переговори з талібами, щоб дозволити клінікам знову відкритися.

"Лікарні - це не місце для політики, і ми просимо "Талібан" повернути наших лікарів і медичних працівників", - сказав Найаб.

За словами Найаба, тільки п'ятнадцять клінік, включаючи провінційної лікарні, діють після того, як "Талібан" закрив 46 із 49 центрів лікування в Урузгані. Він сказав, що таліби просять спеціального режиму для своїх бійців.